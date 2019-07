Misjonarze od 8 lat nie płacili podatków, bo uważali, że to niezgodne z prawem boskim

Australijscy misjonarze od ośmiu lat nie płacili podatków, bo ich zdaniem jest to niezgodne z boskim planem zbawienia. Sąd inaczej zinterpretował styk prawa boskiego i ludzkiego.

- Sami nic nie posiadamy, ponieważ wszystko należy do Niego. Oddawanie tego, co boskie innym ludziom to złamanie pierwszego przykazania. Jeśli odrzucimy jego nauki, spotka nas kara. Wypełniając Boski plan dostąpimy zbawienia – powiedziała Fanny Alida Beerepoot, misjonarka, która stanęła przed sądem za odmowę płacenia podatków, informuje Interia.