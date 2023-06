Najdłuższe serpentyny w Polsce. To raj dla motocyklistów

Platforma widokowa znajduje się przy malowniczej trasie nr 28 prowadzącej przez serpentyny z Sanoka w kierunku Przemyśla. Nie sposób przeoczyć skrętu prowadzącego do tego punktu, ponieważ jest on dobrze oznakowany. Należy zjechać z drogi krajowej i dalej drogą asfaltową pokonać jeszcze kilkanaście metrów. Tam znajduje się duży parking z miejscem do odpoczynku. Można też rozpalić ognisko.