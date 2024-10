Nie wyrzucaj do śmieci ogólnych. Kara do 5 tys. zł

Elektroodpady to urządzenia elektryczne i elektroniczne, które zawierają niebezpieczne substancje, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Te związki są trudne do rozłożenia i mogą prowadzić do długotrwałego zanieczyszczenia środowiska. Wyrzucenie ich do zwykłego śmietnika może skutkować mandatem do 5 tys. zł.