"Nowa afera tubkowa". Internauci pokazali zdjęcia

Pod wpisem ze zdjęcie z farbotubkami pojawiło się kilkaset komentarzy, w którym internauci wyśmiewają i krytykują produkt ze względu na podobieństwo do musów owocowych dla dzieci.

W komentarzach pojawia się także sugestia, że produkt może być potencjalny groźny, ponieważ istnieje ryzyko, że dziecko, które zabierze farbki do szkoły pomyli je np. z musem.

"Teoretycznie jeśli żadnej dramy o to nie będzie to pytanie czy to fair wobec producenta alkotubek" - ocenia internauta.