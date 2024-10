Alkolody w sklepach. Producent zabrał głos

Do sprawy odniósł się sam premier Donald Tusk, który zapowiedział "konsekwencje personalne". Z ustaleń money.pl wynika, że może dojść do dymisji Głównego Inspektora IJHARS. - Ponoć to jej szef, Przemysław Rzodkiewicz, ma polecieć za sprawę alkotubek - stwierdził rozmówca portalu z koalicji rządzącej.