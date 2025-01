Opóźnienia w programie Aktywny Rodzic. Ministerstwo zabrało głos

"Duża część osób złożyła wnioski w październiku i do dnia dzisiejszego nie ma ani informacji odnośnie statusu wniosku, ani pieniędzy. Część osób, która złożyła wnioski w terminie, otrzymała tylko jedną wypłatę bez wyrównania. Sama złożyłam wniosek 1 października i wielokrotnie otrzymałam informację, że wyrównanie nastąpi do końca roku. To się nie wydarzyło" - alarmowała nas na początku stycznia czytelniczka za pomocą platformy dziejesie.wp.pl.