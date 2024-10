Rząd da 1500 zł na każde dziecko. Rusza program "Aktywny Rodzic"

Nieco trudniejszą kwestią do oceny jest wpływ programu na wychowywanie małych dzieci. Maciej Jonek, psycholog z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW wskazuje, że jeżeli dziecko zinterpretuje czas spędzany w żłobku jako rozłąkę z rodzicem, to będzie to dla niego "makabryczne" przeżycie. Jeżeli uzna jednak, że jest to czas spędzony w ciekawym, kolorowym miejscu, to istnieje duża szansa, że dobrze zaadoptuje się do nowych warunków.