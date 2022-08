Oto zawody przyszłości. Nie tylko informatycy. Ci fachowcy będą zarabiać coraz więcej

Wśród deficytowych profesji, które zdiagnozował Personnel Service, pensje wahają się od 3,5 do 4,7 tys. zł netto miesięcznie. W tej grupie znalazły się trzy, w których zarobki "na rękę" nie przekraczają czterech tysięcy złotych. Są to stolarz, murarz i ślusarz. W przypadku pierwszego zawodu zarobki mogą wynieść do 3,5 tys. zł netto, natomiast murarz i ślusarz zarabiają ok. 3,8 tys. zł netto. Na nieco więcej, bo ok. 4 tys. zł netto, mogą liczyć brukarz, spawacz i dekarz.