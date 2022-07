Polacy marzą, by pracować krócej. W niektórych firmach to już się dzieje

Młodzi mają inne podejście

- Osoby obecnie rekrutowane mają do pracy zupełnie inne niż kiedyś podejście - mówił we wtorek w programie "Newsroom" WP Krzysztof Inglot. – Jest mniejsza presja na robienie kariery. Praca nie jest celem samym w sobie, traktuje się ją jako sposób zarabiania na życie, a to życie jest najważniejsze. Myśli się o tym, co będzie po pracy, na co warto wydać pieniądze. Praca ma dawać satysfakcję, ma pomagać realizować marzenia - skomentował.