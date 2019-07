Oznakowanie "bez GMO" na opakowaniach żywności. Prezydent podpisał ustawę

Od 1 stycznia 2020 r. producenci żywności, którzy nie wykorzystują organizmów genetycznie zmodyfikowanych przy tworzeniu swoich produktów roślinnych, będą mogli oznaczać je jako wolne od GMO.

11 lipca Prezydent podpisał ustawę, która daje możliwość oznakowania produktów roślinnych jako „bez GMO”. Jest to ukłon w stronę producentów nie wykorzystujących organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

"Ustawa dąży do tego, aby dać konsumentom informację oraz prawo wyboru, przy zakupie produktów żywnościowych, czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie wytwarzania produktów były wykorzystywane GMO" – czytamy dalej.

Zobacz także: Ceny szaleją. Wiemy, co jeszcze wkrótce zdrożeje

Co ważne, oznakowanie jest dobrowolne, co oznacza, że producent objęty ustawą sam zdecyduje, czy chce oznaczyć swój produkt. Akt prawny przewiduje, że skorzystać z jego zapisów będą mogli również przedsiębiorcy, którzy tworzą artykuły pochodzenia zwierzęcego – o ile oczywiście nie były one wcześniej karmione paszą zawierającą GMO.