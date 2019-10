"Paragon hańby" i popularność apteki na całą Polskę. "Nie możemy normalnie pracować"

Apteka "Słoneczko" z miejscowości Zduny w woj. łódzkim przeżywa wybuch popularności. Zawdzięcza ją temu, że sprzedała drogi lek, a paragon wykorzystali politycy opozycji do walki z rządem. "Telefony się urywają, nie możemy normalnie pracować" - żali się nam farmaceutka "Słoneczka".

- Powiem szczerze, że staje się to już denerwujące. Od rana nic nie robimy, tylko odbieramy telefony i nie możemy normalnie obsługiwać pacjentów. Nawet telewizja ma przyjechać porozmawiać z kierowniczką - mówi nam farmaceutka pracująca w aptece "Słoneczko" w Zdunach w woj. łódzkim. Placówka przeżywa falę popularności - to właśnie paragon z tej apteki stał się słynny na całą Polskę.

We wtorek rano internauci zaczęli masowo udostępniać zdjęcie, na którym widać paragon na zatrważającą kwotę. Ktoś zapłacił 2082,36 zł za lek Valcyte - proszek do sporządzania roztworu doustnego. Zakupione zostały dwie saszetki - każda warta 1041 zł 18 gr, lek rzekomo miał służyć dziecku po przeszczepie.

Komunikat ministerstwa

Powagę sprawy wyczuło Ministerstwo Zdrowia, które postanowiło wydać specjalny komunikat dotyczący tego konkretnie leku. Czytamy w nim, że "odpłatność ryczałtowa dla pacjenta za lek Valcyte wynosi 3 zł 20 gr. Warunki jego zakupu są takie same, jak we wrześniu 2015 r. Lek dostępny jest w tej cenie, jeśli został przepisany zgodnie ze wskazaniem ujętym w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".

- zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej;

- zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutyczne