Podróże na Wyspy po brexicie? „No problem”

Osoby wybierające się na Wyspy Brytyjskie zastanawiają się, czy twardy brexit nie pokrzyżuje ich planów podróży. Rząd uspokaja.

Co oznacza ewentualny brexit dla komunikacji lotniczej?

Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z UE, wciąż jeszcze możliwych jest kilka scenariuszy: brexit z umową albo bez, w nieokreślonym jak dotąd terminie. Czy będzie to 12 kwietnia, 22 maja czy jeszcze później? We wszystkich tych przypadkach bezproblematyczny ma być wyjazd na wakacje do Wielkiej Brytanii. Bez problemów przebiegać ma komunikacja między Wyspami i kontynentem, bo w lutym 2019 uzgodnione zostało to przez negocjatorów UE z Brytyjczykami i istnieje okresowy plan dziełań awaryjnych.