Polacy szturmują biura paszportowe. "Zainteresowanie jest ogromne"

Do niedawna przed Dolnośląskim Urządem Wojewódzkim ustawiały się długie kolejki chętnych do pobrania numerka w urzędzie, który umożliwia wizytę. Od połowy lutego zasady się zmieniły. Od godziny 9 do 12 obsługiwane są wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji internetowej. Dzięki temu liczbę rezerwacji rozpatrywanych udało się zwiększyć z 40 do 90 każdego dnia - informuje rmf24.pl.