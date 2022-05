Pracownicy ocenili polskich menedżerów. Z badania wynika, że mają wiele do poprawy

Co najmniej jeden na czterech Polaków uważa, że relacje z przełożonym pogorszyły się podczas pracy zdalnej i hybrydowej - wynika z badania firmy szkoleniowej GoodHabitz oraz agencji badawczej Markteffect. Eksperci wskazują, co zdaniem pracowników powinni poprawić polscy menedżerowie, którzy zdaniem ekspertów mają wiele do nadrobienia w porównaniu do kolegów z innych europejskich krajów.