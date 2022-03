Praca zdalna lekarstwem na drożyznę. "Na paliwo wydaję 1000 zł miesięcznie"

- Względy ekonomiczne to jeden argument, kolejne to po prostu oszczędność czasu, która dla każdego rodzica jest na wagę złota – mówi Marta. – Krzysiu ma zespół Aspergera. Nie lubi zmian i ciężko się do nich dostosowuje. Gdy po pandemii wróciłam do biura, musieliśmy zacząć korzystać ze szkolnej świetlicy. Oboje wstajemy przed szóstą i zaczyna się koszmar. Syn płacze, że nigdzie nie idzie, a ja wiem, że muszę jechać do firmy. Po pracy z kolei pędzę, by jak najszybciej go odebrać, ale i tak jesteśmy w domu późnym popołudniem – relacjonuje.