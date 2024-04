Pracujesz na umowie zlecenie? Tyle stracisz na zmianach [TABELA]

Reforma zasili budżet?

Piotr Juszczyk dodaje, że choć obciążenie każdej umowy zlecenie pełnym ZUS-em oznacza większe wpływy do budżetu, to w jego ocenie efekt może być odwrotny. - Takie działanie może zniechęcić Polaków do podejmowania dodatkowych aktywności zawodowych - twierdzi ekspert.