Rząd dosypie emerytom pieniędzy. O ile wzbogacą się seniorzy?

Emerytury honorowe

Drugie ze świadczeń obejmie wyłącznie Polaków, którzy przekroczyli setny rok życia. Stulatkowie otrzymują dodatek do emerytury, tzw. "emeryturę honorową". Świadczenie jest przyznawane od 1972 r., ale do tej pory nie miało umocowania prawnego. Od 1 marca 2023 r. jego wysokość to 6246 zł.