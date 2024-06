Rząd zamraża kryterium dochodowe do świadczenia. Taki będzie skutek

Od 1 stycznia kwota świadczenia wzrosła z 500 zł do 800 zł. W ocenie rządu, świadczenie wychowawcze wraz z innymi rozwiązaniami, jak 300 plus na wyprawkę szkolną oraz świadczenia z programu "Aktywny Rodzic", które będą przyznawane od października, tworzą warunki do "godnego wychowywania dzieci" i stanowią podstawowy system wsparcia rodzin - informuje "DGP".