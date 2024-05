Spóźnił się na pociąg, pojechał za darmo. O tej sztuczce mało kto wie

Czy dotarcie na dworzec po odjeździe pociągu oznacza, że pieniądze za bilet przepadły? Niekoniecznie o czym przekonał się Polak wracający z Niemiec do kraju. Pasażer nie dość, że dotarł do domu tego samego dnia, to nie dopłacił do drugiego przejazdu ani grosza. I to wszystko zgodnie z prawem.