Ukrainki w Polsce. Powiedziały, co jest największym problemem

Średnia wieku uchodźczyń wynosi 44 lata, 83 proc. z nich posiada wykształcenie wyższe, a 53 proc. przyjechało z dziećmi. To reprezentantki ukraińskiej klasy średniej - 65 proc. pochodzi z rodzin dobrze sytuowanych. 47 proc. ich dzieci uczęszcza do polskich szkół, a 8 proc. do ukraińskich szkół online - czytamy w dzienniku.