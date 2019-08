Ulgi dla studentów niesprawiedliwe? Rzecznik interweniuje

Nie wszyscy studenci i doktoranci są w Polsce równo traktowani w kwestii ulg na przejazdy środkami transportu publicznego - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Ulgowe bilety nie przysługują studentom spoza Unii Europejskiej, polskim doktorantom z uczelni zagranicznych oraz wszystkim zagranicznym studentom, którzy nie studiują w Polsce.

Różnicowanie prawa do ulgi w zależności od obywatelstwa czy miejsca nauki jest sprzeczne nie tylko z polską ustawą, ale i z normami unijnymi - wskazuje rzecznik. Zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań w celu odpowiednich zmian w prawie.

Zgodnie z prawem, studenci do ukończenia 26. roku życia oraz doktoranci mają prawo do ulgi na przejazdy na podstawie biletów jednorazowych, imiennych biletów miesięcznych oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego. Ustawa przyznaje więc studentom oraz doktorantom możliwość skorzystania z ulgowego przejazdu bez względu na obywatelstwo czy miejsce pobierania nauki.

Tymczasem, jak wskazuje rzecznik, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów zawiera regulacje, które w sposób nieuprawniony i dyskryminujący ograniczają uprawnienie do ulg.

Rzecznik Praw Obywatelskich pisał już w tej sprawie do ministra nauki. Jarosław Gowin zgodził się, że katalog dokumentów uprawniających do ulgi powinien być rozszerzony, ale jednocześnie dodał, że nie posiada kompetencji co do ustalania ulg na przejazdy transportem zbiorowym, a adresatem uwag w tym zakresie powinien być minister właściwy do spraw transportu.