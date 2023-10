Upadło znane biuro podróży. Touroperator działał także w Polsce

Rynek kamperów w Polsce

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), przeprowadzonych na zlecenie motorhome.pl, wynika że w ostatnich latach rynek kamperów w Polsce wyraźnie się rozwijał. W 2018 zarejestrowano w sumie 518 nowych samochodów kempingowych, co stanowiło wzrost o ponad 50 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2019 roku było ich już 724, w 2020 - 1040, a w 2021 aż 2191 sztuk - tym samym 2021 rok zakończył się wzrostem polskiego rynku o ponad 100 proc. w stosunku do roku 2020. Jak wyglądała sytuacja w ubiegłym roku?