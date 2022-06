Wróciły legalne prowokacje skarbówki. Posypały się mandaty

Zakup kontrolowany to nic innego, jak posłanie do przedsiębiorcy urzędnika udającego normalnego klienta. Doprowadza on do zawarcia transakcji i przy okazji sprawdza, czy cały proces odbył się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Chodzi głównie o prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży i zwrotów.