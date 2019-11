Wrocławskie MPK zmienia zdanie. Kierowcy jednak nie będą musieli rozwozić paczek

Wrocławscy motorniczy i kierowcy autobusów mieli się włączyć w mikołajkową akcję dowożenia prezentów niesłyszącym i niedowidzącym dzieciom. Część pracowników MPK się jednak zbuntowała. Przypomnieli sytuację z podłożoną bombą właśnie w autobusie wrocławskiego MPK. I firma się z akcji wycofała.

Wrocławskie MPK włączyło się w akcję "Zobacz mnie i zostań moim Mikołajem". W jej ramach każdy miał mieć możliwość zostawienia motorniczemu lub kierowcy autobusu paczki na dowolnym przystanku. Następnie prezenty mikołajkowe miały trafiać do niewidomych i niesłyszących dzieci.

Szybko się jednak okazało, że część pracowników MPK się przeciw temu buntuje. - Nie wiemy przecież, co tak naprawdę jest w paczkach - tłumaczyli. I przypominali, że trzy lata temu pasażer wrocławskiego autobusu linii nr 145 zostawił w nim paczkę z ładunkiem wybuchowym . Kierowca zareagował wtedy szybko i wyniósł pakunek na przystanek. Gdyby nie jego czujność, sprawa mogłaby się skończyć tragicznie.

W efekcie Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej RP zaprotestował przeciw obowiązkowemu odbieraniu paczek przez pracowników wrocławskiego MPK. A działająca przy spółce "Solidarność", choć nazwała ideę "piękną", to narzekała, że nie było w tej sprawie dialogu z kierowcami i motorniczymi.

Jak jednak zapewnia, prezenty będzie można teraz przynosić do siedziby MPK.

"Nasza spółka nie wycofuje się z pomagania potrzebującym. Dlatego każdy, kto chce dołączyć do akcji, wciąż może zostawić swoją paczkę w Biurze Obsługi Pasażera MPK przy ul. Prusa 75-79. Ja już prezenty przygotowałem. Wierzę, że wśród dostarczonych paczek znajdą się te kupione przez wszystkich protestujących w internecie pracowników" - dodał Balawajder.

Prezes MPK Wrocław nie kryje jednak swojego żalu do związkowców z ZPKM RP. "Wyrażam ubolewanie, że organizacja związkowa wykorzystuje zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników do prowadzenia wojny z zarządem MPK" - pisze prezes.

Prezenty dla potrzebujących dzieci. Kierowcy przeciwni

A co na temat oryginalnego pomysłu władz MPK myślą sami kierowcy i motorniczy? Z kilkoma z nich porozmawiali nasi wrocławscy reporterzy.

- Gdzie ja niby miałbym to trzymać? Może w tramwajach byłoby miejsce, ale nie tutaj. Rzuciłbym to, żeby się walało po całym autobusie? My naprawdę tu nie mamy miejsca na żadne paczki - mówił z kolei pan Tomasz, doświadczony kierowca autobusu.