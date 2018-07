Wyprawka+ na topie. Rodzice chętnie zgłaszają się po pieniądze

Co 10. rodzic złożył wniosek o 300 zł w ramach programu „Dobry start”, zwanym również Wyprawką+, już w pierwszych trzech dniach przyjmowania wniosków. Wnioski są przyjmowane od 1 lipca, data graniczna to 30 listopada.

90 proc. rodziców deklaruje, że wystąpi o pieniądze z progamu - wynika z badania wykonanego na zlecenie Santander Consumer Banku. 5 proc. uprawnionych mówi jednak, że z nich zrezygnuje i wniosku nie złoży. Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 z „Dobrego startu” skorzysta 4,6 mln dzieci. Koszt realizacji świadczenia to ok. 1,4 mld zł rocznie.

Najwięcej wniosków złożyli, jak pokazuje badanie Santander Consumer Banku, rodzice z regionu północno-zachodniego. Zrobił to co piąty mieszkający tam badany. Najmniej aktywni byli do tej pory rodzice dzieci z regionu wschodniego, gdzie wnioski złożyło niecałe 3 proc. badanych. Co ciekawe, w województwach dolnośląskim i opolskim odnotowano też najwyższy odsetek rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy deklarowali, że nie planują skorzystać z programu (ponad 17 proc.).