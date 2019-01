Żałoba narodowa. Sprawdziliśmy, jak ten dzień reguluje prawo

Żałoba narodowa rozpoczyna się w piątek o godzinie 17 i będzie trwała do 19 w sobotę. Choć nie ma formalnego nakazu, wiele zaplanowanych wcześniej imprez kulturalnych, muzycznych i sportowych nie odbędzie się. Wyjaśniamy, co z imprezami o charakterze prywatnym, np. domówkami czy weselami.

Choć w czasie żałoby narodowej organizatorzy koncertów czy zawodów sportowych nie muszą ich odwoływać, to jednak wielu się na to decyduje. Wygrywa przekonanie, że organizowani zabawy z głośną muzyką jest w tym czasie zwyczajnie niestosowne. Wyjaśnialiśmy już, że nie ma prawnego obowiązku odwoływania imprez, więc jest to wyłącznie dobra wola artystów i organizatorów.