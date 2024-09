1000 zł dopłaty do wynajmu mieszkania. Komu należą się pieniądze?

Jak podaje infor.pl, program "Mieszkanie na Start" został wprowadzony w 2018 r. Jest on skierowany jedynie do określonych grup mieszkań , w tym nowo wybudowanych lub rewitalizowanych budynków czynszowych, mieszkań budowanych w formule "lokal za grunt", a także tych wynajmowanych przez społeczne agencje najmu (SAN-y). Program realizowany jest przez gminy.

- Należy zwrócić uwagę, że to gmina po zawarciu z inwestorem stosownej umowy przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu, a następnie występuje z wnioskiem do BGK o przyznanie dopłat. Zasady przeprowadzenia naboru wniosków są określane przez uchwałę gminy - wyjaśniała w rozmowie z serwisem Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomościSzybko.pl.

- Jeżeli chodzi o wysokość, jaką mają dopłaty do najmu, to ustawodawca wyraźnie preferuje większe gospodarstwa domowe. Mogą one otrzymać miesięczną dopłatę do czynszu na poziomie ponad 1000 zł. Przykładowo, maksymalna wysokość dopłat dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego z Wrocławia wynosi obecnie 1090 zł miesięcznie. W przypadku bezdzietnej pary, analogiczny limit maleje do 477 zł - informuje Magdalena Markiewicz.