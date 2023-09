90 proc. regularnie poluje na żywność z promocji. Zaskakujące dane

Z kolei nieco ponad 1 proc. ankietowanych niczego z żywności nie kupuje regularnie po rabatach. - To klient zamożny i niezważający na to, co za ile kupuje, ale też taki, który ulega przesądowi, że promowane produkty są niepełnowartościowe. Może to też być ktoś, kto zraził się do promocji, bo nie wszyscy sprzedający są przecież uczciwi - wyjaśnia dr Faliński.