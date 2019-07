Coca-Cola postawi recyklomaty w Warszawie. Pierwszy już w piątek

Warszawski ratusz rozpoczął współpracę z Coca-Colą i Fundacją Nasza Ziemia. Dzięki niej w stolicy stanie dziesięć recyklomatów. Premiera pierwszego z nich już w piątek 12 lipca.

Coca-Cola walczy z zanieczyszczeniem planety i stawia recyklomaty w Warszawie (flickr.com, Fot: Leo Hidalgo)

Coca-Cola i Fundacja Nasza Ziemia postawią w Warszawie dziesięć recyklomatów do zbiórki opakowań plastikowych, metalowych i szklanych. Pierwszy z nich stanie na Placu Bankowym, przy pomniku Słowackiego. Premiera w piątek 12 lipca.

Mieszkańcy stolicy, którzy skorzystają z automatów, będą za to nagrodzeni. Za sprawą specjalnej aplikacji odbiorą różnego rodzaju nagrody, takie jak zniżki na bilety do kina, czy na kawę w sieci Costa Coffee.

Pierwsze pięć recyklomatów mi stanąć w mieście do końca wakacji, kolejne na jesieni. Sprzęt do segregowania odpadów zapewni polska firma EcoTech System.

– W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co 2-ga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu – powiedział Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska (cytat za handelextra.pl).

To niejedyny projekt ekologiczny na terenie Warszawy w tym roku. W czerwcu na pl. Konstytucji zainstalowany został prototypowy pojemnik do segregacji odpadów. Na pojemniku korzystający z niego znajdą m.in. kody QR za którymi kryją się odnośniki do stron tłumaczących jak właściwie segregować. Pomyślano również o osobach niewidomych. Na koszu znajdują się informacje zapisane alfabetem Braille’a. Na jego podstawie specjaliści ocenią, jak rozwiązania eko sprawują się w stolicy.