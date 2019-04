Walka z plastikiem. Coca-Cola w ogniu krytyki po akcji wizerunkowej

Coca-Cola rozesłała do wybranych osób puste plastikowe butelki wraz z listem, w której poprosiła o... rytualne wyrzucenie ich do śmieci. Ostatnia akcja wizerunkowa giganta przyniosła skutek odwrotny do zamierzonego, ściągając kąśliwą krytykę w sieci.

"Coca-Cola wpadła na genialny pomysł, by zmniejszyć ilość plastiku na planecie Ziemia i przysłała mi pustą plastikową butelkę z liścikiem przypominającym o tym, że plastikowe butelki należy wrzucać do śmieci plastikowych. I oni mnie proszą, żebym wrzucił ją do śmieci i dał przykład innym" - napisał na Facebooku dziennikarz Konrad Bagiński.

"Zastanawiam się jednak nad odesłaniem jej, żeby ktoś odpowiedzialny za ten pomysł mógł popukać się nią w głowę" - dodał po chwili.

Akcję polskiego oddziału Coca-Coli skrytykowali też działacze Greenpeace.

"Przecieramy oczy ze zdumienia! Coca-Cola w ubiegłym roku wyprodukowała 3 mln ton plastiku. Zamiast zmniejszyć ilość plastikowych opakowań jednorazowego użytku, Coca-Cola Polska zrzuca odpowiedzialność na konsumentów" - napisano na twitterowym profilu Greenpeace Polska.

Jak swoją akcję uzasadniła firma? W liście można przeczytać, że Coca-Cola nie chce tylko produkować napojów, lecz "dokonać realnych zmian".

"Daj jej drugie życie. Wrzuć ją do odpowiedniego pojemnika, by mogła zostać przetworzona. Segreguj razem z nami i namawiaj do tego wszystkich swoich znajomych, sąsiadów i współpracowników. Pomóż nam dokonać realnych zmian" - zachęca Coca-Cola.