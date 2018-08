Coraz więcej złych kredytów w europejskich bankach

Od ostatniego kryzysu finansowego minęło dziesięć lat. Czy może się powtórzyć? Prognozy są niepokojące.

Europejski Urząd Nadzoru bankowego (EUNB) szacuje, że tzw. złe kredyty w europejskich bankach warte są już 813 mld euro. Poinformował o tym tabloid "Bild", powołując się na odpowiedź federalnego Ministerstwa Finansów na zapytanie w tej sprawie, złożone przez klub poselski FDP. Zdaniem resortu wartość złych kredytów znajduje się na poziomie porównywalnym z wielkim kryzysem finansowym sprzed dziesięciu lat. Co więcej, zagrażają one już nie tylko pojedynczym bankom, ale całemu europejskiemy systemowi bankowemu.

Najgorzej jest na rynku nieruchomości

Podobnie jak dziesięć lat temu, większość złych kredytów dotyczy rynku nieruchomości - pisze "Bild". Z najtrudniejszą sytuacją mają w tej chwili do czynienia banki w Europie Południowej - w Grecji, na Cyprze, we Włoszech i w Portugalii. Tylko w greckich bankach za zagrożone uważa się obecnie 44,9 procent kredytów. Na Cyprze to 38,9 procent. Z kolei we Włoszech łączna wartość złych kredytów wynosi 186,7 mld euro, przy czym połowa tej sumy nie jest zabezpieczona przez kapitał własny.