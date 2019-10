Diamenty z laboratorium. W.KRUK wprowadza je na polski rynek

O tym, że kobiety kochają diamenty, przekonywała ponad pół wieku temu Marylin Monroe. A dzięki temu, że w biżuterii znajdują się coraz częściej diamenty tworzone w laboratorium, stanie się ona bardziej dostępna.

W.KRUK jako pierwsza sieć salonów jubilerskich na polskim rynku wprowadza do oferty sprzedażowej nową kategorię diamentów stworzonych przez człowieka pod nazwą własną – New Diamond by W.KRUK.

Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu diamnety z laboratorium nie mogły być określane tym mianem. To dlatego, że obowiązująca do 2018 r. definicja diamentu, sformułowana przez Federalną Komisję Handlu (USA) wskazywała na pochodzenie – a więc z kopalni - jako obowiązkowy element, by kamień zaklasyfikowany został jako diament.