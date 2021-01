Emerytury rocznika 1953. Wkrótce upłynie ważny termin

Wyższe emerytury dla rocznika 1953

- Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do ZUS-u. Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach - tłumaczy rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski.