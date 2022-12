Emmanuel Macron kibicował Francji w Katarze. Podatnicy zapłacili za to pół miliona euro

"Le Point" zaznacza, że po półfinale prezydent poleciał z katarskiej Dauhy do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej, a stamtąd dopiero do Paryża. Po finale Emmanuel Macron udał się natomiast nie do Paryża, ale do Egiptu i Jordanii. Dziennikarze podkreślają, że brali pod uwagę tylko przeloty na trasie Paryż - Katar - Paryż - nie uwzględniali rejsów do Jordanii i Egiptu ani z Brukseli do Paryża. Gdyby wzięli pod uwagę całą trasę prezydenckiego samolotu, w tym przeloty na macierzyste lotnisko w Evreux, ich łączny koszt wyniósłby około 812 tys. euro.