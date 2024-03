Garaż za 700 tys. złotych. Jego wyposażenie powala

Turek zauważył, że służą one również jako dodatkowe miejsca na rzeczy, które nie mieszczą się nam w szafach, wózkarniach, piwnicach czy komórkach lokatorskich. Zdaniem eksperta, garaże to także przestrzenie, które nadają się do prowadzenia drobnych biznesów, np. punktów ksero, małych warsztatów, magazynów lub miejsc ładowania hulajnóg elektrycznych.