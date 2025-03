6 rzeczy, które robią w weekend ludzie sukcesu. Weź przykład

Jednym z najważniejszych nawyków jest odpowiednia ilość snu. Tim Cook (dyrektor generalny Apple), Bill Gates (współzałożyciel Microsoftu), Jack Dorsey (dawny dyrektor generalny serwisu internetowego Twitter) i Jeff Bezos (założyciel firmy Amazon) twierdzą, że przesypiają co najmniej siedem godzin na dobę. Weekend to czas na nadrobienie zaległości w śnie, co pozwala na lepsze funkcjonowanie w tygodniu.