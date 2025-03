Wzrost liczby pożarów traw w Polsce budzi niepokój wśród strażaków i naukowców. Od początku roku odnotowano prawie 14 tys. takich zdarzeń, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do lat ubiegłych. Najwięcej pożarów miało miejsce w województwie mazowieckim, podkarpackim i małopolskim.

Dr Grzegorz Jarnuszewski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego podkreśla, że wypalanie traw prowadzi do całkowitego zniszczenia ekosystemu. Proces ten nie tylko niszczy roślinność, ale także powoduje utratę cennych składników gleby, co wpływa na jej żyzność. Wypalanie jest również niebezpieczne dla ludzi i zwierząt .

Wypalanie traw jest w Polsce zabronione i podlega surowym karom, w tym grzywnom do 30 tys. zł. Mimo to, wiele osób nadal stosuje tę metodę jako sposób na szybkie usunięcie chwastów. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą prowadzić do długotrwałych pożarów, zwłaszcza w pobliżu torfowisk, co ma tragiczne skutki dla lokalnych ekosystemów.