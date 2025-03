Masz działkę ze słupem energetycznym? Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok

W przypadku sporów dotyczących słupów energetycznych należy przypomnieć, że Sąd Najwyższy orzekł, że przyznanie prawa do służebności przesyłu wymaga rzeczywistego i pełnego wykorzystywania infrastruktury przesyłowej. Instalacje muszą być widoczne i gotowe do użytku, co dotyczy głównie tych istniejących ponad trzy dekady.