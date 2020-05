Gastronomiczne absurdy. W pubie porozmawiasz z kolegą tylko przez szybę z pleksi

Restauracje, bary, puby czy kawiarnie znów będą mogły być otwarte od 18 maja. Jednak przy jednym stoliku przebywać będzie mogła "rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym". Chyba że pomiędzy będzie zachowany 1,5-metrowy odstęp, a osoby nie będą siedzieć naprzeciwko siebie.

Inny wyjątek? Będzie można usiąść ze znajomymi przy jednym stole, ale będzie musiał on mieć szybkę pleksi.

Zapytaliśmy przedstawicieli branży gastronomicznej, jak się zamierzają do tego dostosować. - Nie mamy prawa weryfikować, czy ktoś mieszka razem - słyszymy we wrocławskim pubie Kombinat, który otwiera się od poniedziałku. Jego właściciele liczą więc, że jednak do tego czasu przepisy się zmienią bądź zostaną doprecyzowane.