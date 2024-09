Gigantyczne koszty przyłączenia do kanalizacji. Ludzi na to nie stać

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, w 2023 roku Rzecznik Praw Obywatelskich złożył pismo do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie osób, których nie stać na przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Rzecznik wskazywał, że koszty podłączenia sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, a pomoc od państwa jest minimalna, gdyż dotacje od gmin wynoszą zazwyczaj kilkaset zł. Dlatego wiele osób nie może sobie pozwolić na taki wydatek. Mieszkańcy pisali w tej sprawie do RPO, wskazując, że nie są w stanie takich kosztów ponieść.

- Dotacje gmin wynoszą zazwyczaj kilkaset zł. Tymczasem wobec nieprzyłączenia nieruchomości do sieci prawo nakazuje wydanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci pod rygorem środków egzekucyjnych. Wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla właścicieli nieruchomości - mówi w rozmowie z portalem Marcin Wiącek.