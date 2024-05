Odkręcili kran, wypłynęła ryba. Absurd w RPA

Mieszkanka miejscowości Komatipoort w RPA odkręciła kran w kuchni i zauważyła wypływającą z niego żywą rybę. Kobiecie i jej sąsiadom nie jest jednak do śmiechu. W popularnej wśród turystów gminie Nkomazi, do której należy Komatipoort, trwa "kryzys kanalizacyjny". Apele do władz nie przynoszą skutku.