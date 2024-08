Sprawdzają kilkadziesiąt domów dziennie. Mogą ukarać na 10 tys. zł

Kontrole nielegalnych podłączeń odprowadzających wody deszczowe do kanalizacji sanitarnej są prowadzone nie tylko w Jaworznie. To standardowe czynności wykonywane przez większość firm wodociągowych w Polsce.

- Nie musimy wchodzić bezpośrednio na posesje, ponieważ używamy zadymiarki. To urządzenie, które produkuje dym na zasadzie podgrzewania - skrapla specjalny płyn, który wytwarza parę . Następnie ta para jest wtłaczana do studzienki kanalizacyjnej i przyłącza kanalizacyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie skontrolować kilkadziesiąt posesji dziennie - wyjaśnia nam Grucel.

Jeżeli kontrolerzy stwierdzą np. włączoną rynnę, drenaż ogrodowy do kanalizacji sanitarnej i dym znajdzie ujdzie, to wiadomo, że instalacja jest nieprawidłowa. Wówczas interweniują i proszą mieszkańca o wyjaśnienie.

Jeśli okaże, że jest to nielegalne podłączenie deszczówki, nawodnienia terenu utwardzonego, kostki czy ogrodu, to kontrolerzy proszą o likwidację. Jeżeli to nie przyniesie skutku, to występują z wnioskiem do odpowiednich organów, które mają uprawnienia do nakładania mandatów karnych.