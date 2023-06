Igrzyska bez alkoholu. Będzie tylko jeden wyjątek

Francuzi coraz mniej przychylni igrzyskom

Jak wynika z czerwcowego sondażu, wykonanego przez pracownię Odoxa dla dziennika "Le Figaro", poparcie Francuzów dla igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku spadło w ciągu trzech miesięcy z 69 do 58 procent. Z kolei we wrześniu 2021 roku pozytywny stosunek do igrzysk w Paryżu deklarowało aż 76 procent Francuzów.