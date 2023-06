Wszystko jasne. Polacy mówią, jak w tym roku spędzą wakacje

Podobnie jak przed rokiem Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych oszczędności. 85 proc. nie zamierza sięgać po kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wakacyjnych planów. Taką możliwość rozważa co dziesiąty badany. Jak podano, potwierdzają to wyniki majowego "Monitora Bankowego" ZBP. Bankowcy pytani o to, czy zauważają wzrost zainteresowania ofertą kredytów i pożyczek na wakacyjny wypoczynek, w zdecydowanej większości udzielili przeczącej odpowiedzi.