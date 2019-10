Kwiaty i znicze to jeszcze nie wszystko. Zobacz, jak łatwo stracić prawa do grobu

1 listopada odwiedzamy groby swoich bliskich. W natłoku świątecznej krzątaniny stracić można nie tylko np. skradzione kwiaty, ale i coś dużo bardziej istotnego. Zobacz, co należy sprawdzić z okazji Wszystkich Świętych.

Zapewne w większości przypadków wszystko jest pod kontrolą, ale może się np. okazać, że trzeba wyjaśnić pewne wątpliwości albo że właśnie straciliśmy prawa do tego konkretnego grobu.

Grób nie jest na zawsze. Po 20 latach może trafić do innej rodziny, a wystarczy brak opłaty.

Dzieje się tak, mimo że prawo do grobu nie ma swojej ustawowej definicji. Jednak co do zasady nabywa się je przez zawarcie umowy z zarządcą cmentarza. Po wniesieniu opląty stajemy się tzw. fundatorem i możemy wskazywać, kto w danym grobie może być pochowany.