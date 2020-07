Mandaty ostro w górę - nowa propozycja premiera. Takich podwyżek jeszcze nie było

Prawo drogowe do zmiany, mandaty zdrożeją jak nigdy. Rząd chce walczyć z piratami drogowymi 10-krotnym wzrostem maksymalnego wymiaru mandatu - z 500 zł do 5 tys. zł. Ale to nie wszystko. Premier wysłał pismo do podległych sobie resortów, kierowcy będą tym przerażeni.

Drogówka będzie wlepiać srogie mandaty. Pomysł premiera Mateusza Morawieckiego (Policja)