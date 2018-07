Pacjenci nie mogą liczyć na wsparcie. Ratunkowy dostęp do technologii lekowych okazał się fikcją

Pacjenci nie mogą się doprosić lekarzy, by składali wnioski o niestandardowe leczenie najtrudniejszych przypadków. Do 10 maja złożono do Ministerstwa Zdrowia zaledwie 443 aplikacje. A to dopiero początek batalii o leczenie.

Nawet pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostęp do leczenia nie gwarantuje, że NFZ szybko go rozliczy

Niemal rok temu weszła w życie ustawa o ratunkowym dostępie do technologii lekowych, która miała umożliwić najciężej chorym pacjentom dostęp do niestandardowego leczenia. W praktyce okazuje się fikcją, bo lekarze nie są skłonni wnioskować o standardowe leczenie, a jeśli już podanie wraz z dokumentacją zostanie złożone, szanse na uwzględnienie go przez Ministerstwo Zdrowia są nikłe – alarmuje "Fakt".

To niedostosowanie zapisów ustawy do dramatów, w obliczu których stają chorzy i ich rodziny, gazeta przedstawia na przykładzie Grzegorza Piekarczyka, który zmaga się z nowotworem szyi. O ratunkowym dostępie do technologii lekowych nie dowiedział się od lekarzy, lecz fundacji, za pośrednictwem której zbiera pieniądze na leczenie.

W końcu udało się przekonać lekarza, by złożył wniosek. Został jednak odrzucony przez ministerstwo.

Dane nie są pocieszające dla chorych. Do 10 maja tego roku złożono 443 wnioski o dostęp ratunkowy, a zgody wydano tylko w 126 przypadkach. Pozytywne rozpatrzenie sprawy nie oznacza jeszcze, że pacjent natychmiast otrzyma pomoc. Do 10 maja Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczył wnioski zaledwie 38 pacjentów.

To oznacza, że z leczenia korzysta jedynie co trzeci pacjent, który przeszedł przez sito ministerialnej selekcji.