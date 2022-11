Przekręt "na Pocztę Polską". Państwowy instytut ostrzega przed oszustami

Uwaga na e-maile z linkiem do strony, w której można śledzić zamówienie i dołączyć do "programu partnerskiego" rzekomego operatora pocztowego, naśladującego Pocztę Polską. Eksperci ostrzegają, że jest to sposób oszustów na wyłudzenie danych karty płatniczej. Przekręt jest jednak stosunkowo łatwy do wykrycia, bo można go zauważyć już w nazwie nadawcy.