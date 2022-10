Kolejne takie oszustwo na Podlasiu. Złodziej przez trzy lata żerował na seniorce

O kolejnej w ciągu ostatnich miesięcy ofierze oszustwa "na amerykańskiego żołnierza" poinformowała w poniedziałek podlaska policja. Do funkcjonariuszy z Sokółki zgłosiła się 72-letnia kobieta, która zdała sobie sprawę, że padła ofiarą perfidnego przekrętu. I to trwającego od dawna. Już trzy lata temu za pośrednictwem portalu społecznościowego odezwał się do niej rzekomy James, podający się za żołnierza armii USA, stacjonującego na misji w Nigerii, posiadający polskie pochodzenie. W rzeczywistości był to zwykły oszust.