Rewolucja podatkowa weszła w życie. Oto ile będziemy zarabiali dzięki obniżce PIT

Skarbówka będzie oddawała pieniądze

Warto też zaznaczyć, że 12-procentowy PIT będzie obowiązywał z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku (niezależnie, czy pracujemy na umowie-zleceniu czy o pracę). To oznacza, że skarbówka będzie musiała przeliczyć zaliczki, które trafiły do niej przez pierwsze sześć miesięcy tego roku. I oddać nam część pieniędzy. Najwcześniej odzyskanych środków możemy się spodziewać pod koniec marca 2023 roku - o ile szybko złożymy roczne zeznanie podatkowe i zrobimy to przez internet.